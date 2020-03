Odwołano koncert Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów i oraz Janka Młynarskiego i Warszawskiego Combo Tanecznego

Decyzja o odwołaniu koncertu została podjęta przez Burmistrza Miasta Zgorzelec na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju, który w komunikacie z 8 marca 2020r. rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.

Jednocześnie osoby, które kupiły już bilety na koncert będą miały zwrócone pieniądze. Zwrotu biletów można dokonywać począwszy od dziś w Miejskiemu Domu Kultury w Zgorzelcu przy ul. Parkowej 1, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 15. w biurze MDK oraz od godz. 15. do 20. na portierni MDK. W soboty i niedziele zwroty będą dokonywane od godz. 12. do 20. na portierni MDK.