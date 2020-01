Ogromna farma fotowoltaiczna w gminie Zgorzelec! [ZDJĘCIA]

Farma wybudowana w miejscowości Sławnikowice składa się z blisko trzech tysięcy siedemset paneli fotowoltaicznych, które rocznie są w stanie wygenerować blisko 1,1 tys. MWh. To ograniczy emisję gazu cieplarnianego CO2 o blisko 870 ton rocznie. Energia elektryczna wytworzona dzięki promieniowaniu słonecznemu jest wysyłana do sieci energetycznej. - Planujemy realizację kolejnych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii na terenie województwa dolnośląskiego, które przyczynią się w istotny sposób do redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce - mówi Zbigniew Szewczyk, Prezes spółki Oeneo

To nie jedyna ekoinwestycja w fotowoltaikę wspierana przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Innym przykładem jest Wrocławska Elektrownia Słoneczna, która powstała w 2018 r. To największa miejska, rozproszona elektrownia fotowoltaiczna w Polsce i unikatowa w Europie. Blisko trzy tysiące paneli słonecznych produkuje prąd ze słońca na 35 dachach wieżowców. Piętnaście tysięcy wrocławian otrzymało dzięki temu tańszy prąd wytworzony przez panele (o łącznej powierzchni 0,5 ha) dla oświetlenia części wspólnych budynków, zasilenia wind, hydroforni i urządzeń elektrycznych.