"Ojcowie Chrzestni"- powstaje film o złotym sezonie koszykarzy Turowa Zgorzelec! [ZDJĘCIA]

To będzie szczegółowa opowieść o najmniej popularnej drużynie we współczesnej historii Turowa, która w 2004 roku wywalczyła awans do koszykarskiej ekstraklasy.

Historia o Turowie zostanie opowiedziana ustami zawodników, trenerów, ówczesnych pracowników klubu, kibiców, lokalnych dziennikarzy i mieszkańców Zgorzelca. W filmie znajdą się wypowiedzi m.in. Radosława Czerniaka, Grzegorza Mordzaka, Tomasza Zabłockiego i Mirosława Łopatki. Przed kamerami zarejestrowano także rozmowy z Jackiem i Wojciechem Pokrzewińskimi, Grzegorzem Ardelim, Łukaszem Leszczukiem, Jarosławem Posiołem, Mirosławem Kabałą, Markiem Łukomskim, Januszem Pawulem, Grzegorzem Kaczmarkiem i Bartoszem Wiśniewskim.

- Zaprezentujemy także unikatowe zdjęcia, wycinki prasowe, nagrania wideo i fragmenty meczów. Znaczna większość archiwaliów nigdy nie była ogólnodostępna w Internecie, gdyż pochodzi z prywatnych zbiorów i cennych kolekcji. Film to kompilacja anegdot, wspomnień i mało znanych historii, które mamy nadzieję, oddadzą ducha tamtych czasów - zapowiadają Michał Bajda i Bartosz Seń, twórcy „Ojców Chrzestnych”.