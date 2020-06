Oni mają talent! Zgorzelczanie w Internetowym Konkursie Talentów Wokalnych! [FILMY]

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu zorganizował Internetowy Konkurs Talentów Wokalnych. Zgłosiło się dziewięć osób. Zobacz ich występy i zagłosuj na FB MDK Zgorzelec. Ci młodzi ludzie mają niesamowity talent!

Adrianna Furmaniak - Shallow - Lady Gaga, Bradley Cooper

Głosować można pod zdjęciem wykonawcy na profilu FBMiejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu

Alicja Drozdek - W twoich rękach - muz. i słowa Krzysztof Zieliński

Kamila Wilińska - Zapamiętaj - Blu Cafe

Małgorzata Wójcik - Say you won't let go - James Arthur

Paulina Gałach - O mnie się nie martw - Katarzyna Sobczyk

Vanessa Nowacka - All of me - John Legend

Wiktoria Alena Marko - If ain't got you - Alicia Keys

Zuzanna Kosowicka - Writing’s On The Wall - Sam Smith

Milena Leśniewska - Never Enough - The Greates Schowman

