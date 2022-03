Oni wybrali życie na pograniczu Goerlitz- Zgorzelec! Obejrzyj te filmy i poznaj ich historie! [VIDEO] Paulina Gadomska

Miasto Goerlitz i Zgorzelec postanowiły zachęcić mieszkańców innych miast i państw do zamieszkania właśnie na pograniczu. Mówią: "mamy pracę, mieszkania, szkoły dla Twoich dzieci. Tutaj żyje się najlepiej!" Zobacz filmowe relacje mieszkańców pogranicza, którzy przed laty wybrali to miejsce do życia!