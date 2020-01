Oni wybrali życie na pograniczu! Obejrzyj te filmy i poznaj ich historie! [FILMY]

Na polsko- niemieckim pograniczu rozpoczęta została kampania brexitowa. Co to oznacza? Polacy i Niemcy wspólnymi siłami chcą ściągnąć na pogranicze osoby, które w związku z Brexitem mają zamiar opuścić Wielką Brytanię. Głównie liczą na osiedlenie się na tym terenie Polaków.

- Chcemy trwale ustabilizować struktury gospodarcze, życie miasta i krajobraz kulturowy w naszym mieście oraz poszerzyć je w przyszłości- to uda się tylko dzięki zaangażowanym i wykwalifikowanym mieszkańcom- tak podsumowuje cel kampanii nadburmistrz Goerlitz Octavian Ursu.

Goerlitz oferuje mieszkania gotowe do zamieszkania. Pustych lokali w tym mieście nie brakuje. Blisko 7000 czeka na nowych mieszkańców.

Goerlitz cierpi od wielu lat na bezrobocie strukturalne. Długotrwałe bezrobocie , jak i wiek osób dotkniętych bezrobociem, utrudniają zakwalifikowanie ich do spełnienia wysokich wymagań panujących na dzisiejszym rynku pracy. W powiecie Goerlitz dostępnych jest obecnie ponad 1300 miejsc pracy. Do roku 2030 sytuacja zaostrzy się. Do tego czasu jedna trzecia pracowników przejdzie na emeryturę. To 26 000 osób, czyli niewyobrażalna liczba.

Polaków wracających z Wielkiej Brytanii ma zachęcić przede wszystkim bliskość Zgorzelca, gdzie np. dzieci mogłyby chodzić do szkoły, a rodziny mogłyby osiedlić się również po polskiej stronie Nysy Łużyckiej.