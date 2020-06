Oto 10 powodów, dlaczego Niemcy tęsknią za Zgorzelcem

Radomierzyce: jutro otworzą przejście graniczne, ale tylko na dwa dni

Ostatni długi, niemiecki weekend zakorkował całkowicie miasto Goerlitz oraz autostradę A4 w Jędrzychowicach. Przed nami kolejny długi weekend i fala powrotów do Polski. W związku z tym, od 29 maja od godziny 8:00 do 30 maja do godziny 22:00 granicę z Niemcami będzie można przekra...