Otwórz okno na polsko-czeskie pogranicze! Wyjątkowy program

Okno na pogranicze to 16-odcinkowy program telewizyjny , realizowany przez TVP3 Wrocław i Telewizję Czeską w Ostrawie. Projekt został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich stanowi 8-odcinkowy cykl poświęcony szeroko pojętej turystyce polsko-czeskiego pogranicza. Autorzy odkrywają w nim nieoczywiste atrakcje turystyczne po obu stronach granicy na całej jej długości 796 kilometrów – od granicy polsko-czesko-słowackiej, do trójstyku polsko-czesko-niemieckiego.

Zeszliśmy z kamerą pod ziemię, by pokazać Wam magię drążonych w pocie czoła korytarzy, sztolni i szachtów, które dziś potrafią zachwycić. W odcinku poświęconym kolei zabierzemy Was w podróż w czasie i nie tylko, a to za sprawą kilku zapaleńców, którzy tchnęli w kolejarskie pamiątki nowe życie. To wszystko i jeszcze więcej czeka na Was przez najbliższe dwa miesiące, co sobotę. Zapraszamy!

©TVP3 Wrocław i Česká televize 2019-2020.

Pořad je společným projektem České televize a TVP Wrocław.

Tento pořad je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Překračujeme hranice.

Niniejszy program jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice.