Parkingi podziemne w Goerlitz! Gdzie powstaną? [ZDJĘCIA]

Gdzie podziemne parkingi w Goerlitz mają powstać?

Miasto ma zamiar wybudować podziemny parking pod Wilhelmsplatz- jest to plac równoległy do Berlinerstrasse, przy niemieckim Caritasie i sklepie Zeeman. Jest to jeden z projektów, które nadburmistrz Goerlitz, Octavian Ursu, zamierza zrealizować do roku 2030.

Podziemny parking ma być płatnym parkingiem miejskim ze stacją ładowania rowerów i samochodów elektrycznych oraz ze stacją tankowania wodoru. Najprawdopodobniej na podziemnym parkingu powstanie również wypożyczalnia rowerów elektrycznych. Takie działanie miałoby nakłonić przyjezdnych do pozostawienia samochodu na parkingu podziemnym i dalszą podróż, zwiedzanie rowerem.

Drugi parking pod domem towarowym

Drugi parking podziemny w Goerlitz ma powstać pod budynkiem domu towarowego Kaufhaus- dawny Karstadt. Jak informują przedstawiciele urzędu miejskiego trwają zmiany miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą na tą inwestycje.

Nieoficjalnie mówi się, że Winfried Stöcker, obecny właściciel pięknego, secesyjnego budynku, ponownie otworzy dom towarowy w październiku 2021 roku.