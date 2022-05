Patologia w Bogatyni? Belki podtrzymujące największy dom przysłupowy skradzione. Co z jego remontem? Paulina Gadomska

Jutro odbywa się na Trójstyku Dzień Otwartych Domów Przysłupowych. To jedne z najpiękniejszych budynków, które są niezwykłym dziedzictwem Górnych Łużyc. O Bogatyni mówi się, iż jest to polską Stolicą Domów Przysłupowych, ale jak widać nie każdy docenia trud ludzi, którzy próbują ratować architektoniczne perełki. Jeden z największych przysłupów został okradziony z belek, które miały zabezpieczyć dom do czasu jego remontu.