"Piękna nie Bestia" to najnowsza książka Rivy Scott ze Zgorzelca. Przedsprzedaż już ruszyła

Niech Was nie zmyli ten zagraniczny pseudonim. Riva Scott to rodowita zgorzelczanka, która w ciągu trzech lat podbiła rynek wydawniczy wydając pięć książek."Ice Queen" swoją premierę miała w lutym, a już w czerwcu na rynek wydawniczy trafi "Piękna nie Bestia".

Riva Scott to autorka sześciu książek pełnych namiętności, miłości, chemii i pokręconych zrządzeń losu. Bohaterowie jej literackiego świata uwikłani są w romanse z dreszczykiem emocji. Pisanie jest tym co Riva kocha, jej pasją i sposobem na szarą rzeczywistość. Prywatnie Marta Bobola- Zagożdżon od zawsze związana jest ze Zgorzelcem. Wraz z rodzicami mieszkała w małej miejscowości obok przygranicznego miasta, ale tutaj mieszkali jej ukochani dziadkowie, z którymi później zamieszkała. W Zgorzelcu chodziła do szkoły i dorastała. Przez 7 lat tańczyła w zespole Inna Show i podczas meczów Turowa. Tutaj poznała męża i urodziła dwóch synów. Teraz, choć mieszka po drugiej stronie Nysy, w Goerlitz, nadal przyznaje, że kocha Zgorzelec i nie wyobraża sobie wyjazdu gdzieś daleko stąd. Jak zaczęła się Twoja przygoda z pisaniem? Nigdy nie myślałam, że zostanę autorką książek i opowiadań. W szkoła nawet nie lubiłam czytać - jedynie "Zemsta" oraz "Romeo i Julia" przypadły mi do gustu. Jednak, gdy byłam w pierwszej ciąży coś się zmieniło i zaczęłam częściej poświęcać czas lekturze. Później przez dwa lata zajmowałam się recenzowaniem książek w jednym z wydawnictw, jednak zawsze czegoś mi w tych książkach brakowało. Postanowiłam sama się sprawdzić i napisałam książkę na portalu, gdzie każdy może napisać swoją książkę, a użytkownicy mogą zostawić komentarz. Tak przez pół roku powstał "Smak pokusy"- mój debiut. Gdy zaczęły napływać komentarze, że to się podoba, a czytelnicy chcą więcej, odezwało się wydawnictwo. Dalej wszystko szybko się potoczyło. Najpierw napisałam "Smak pokusy", kolejno "Wartych ocalenia", "Smak tajemnicy", "Ariana w objęciach wroga" i "Ice Queen". Napisałam również dwa opowiadania do antologii - wakacyjnej "Upojne lato" i walentynkowej "Niegrzeczna miłość". Kolejna moja książka zostanie wydana już w czerwcu przez wydawnictwo Plectrum. "Piękna nie bestia" to opowieść o pięknej, ale oszpeconej dziewczynie. Nie zabraknie wątku miłosnego.

Czym jest dla Ciebie pisanie i jak wygląda praca nad taką książką? Teraz już nie wyobrażam sobie życia bez pisania. To oderwanie się od rzeczywistości, szczególnie teraz kiedy tak źle dzieje się na świecie. Kiedy mam wenę potrafię pisać praktycznie cały czas. Inspiracje czerpię z otoczenia, z tego co zobaczę gdzieś w Internecie, z życiowych sytuacji, a nawet z Tik Toka. Zawsze, gdy zaczynam pisać nową książkę tworzę jej roboczy plan- co chciałabym w niej zawrzeć, jak wyglądają bohaterowie, główne wątki. W trakcie pisania wiele rzeczy zmieniam, ale staram się trzymać głównych założeń. Moje książki kończą się happy endem- dla mnie jest to konieczne. Chcę żeby czytelnik dostawał coś lepszego niż to, co przeżywamy na co dzień. "Ariana w objęciach wroga" ma otwarte zakończenie. Na pewno powstanie kolejny tom, bo chcę dać bohaterom na koniec szczęście. Ważny jest też research. Pisząc swoją ostatnią książkę "Ice Queen" musiałam wzbogacić swoją wiedzę na temat łyżwiarstwa i hokeja. Nie jestem w tych dziedzinach specjalistką, nawet nie jeżdżę na łyżwach. Dlatego też oglądałam filmy instruktażowe i czytałam na te tematy, aby stworzyć swoich bohaterów.

O czym są Twoje książki? Zdradzisz nam kilka szczegółów? To głównie romanse, książki pełne napięcia, chemii i scen miłosnych. "Smak pokusy" opowiada o dziewczynie, która ma dwójkę rodzeństwa i nieodpowiedzialną matkę. Za wszelką cenę chce zabrać ich od niej i marzy, aby zostać szefową kuchni, tak jak jej ojciec. Poznaje butnego i nieokiełznanego biznesmena, który jest przyjacielem jej przyjaciela. Spotkali się, gdy on przyszedł do jej restauracji i zanegował przyrządzony przez nią stek. A dalej historia się toczy, mają swoje perypetie. "Warci ocalenia" to opowieść o kwiaciarce, agencie specjalnym i gangsterze- mieszanka wybuchowa. To romans mafijny z potrójną narracją, czyli poznajemy ten świat z każdej strony. Wyszłam w tej książce poza swoje schematy- jest ostry seks i krwawe sceny. Chciałam napisać coś mocniejszego i chyba mi to wyszło. Ostatnia z moich książek "Ice Queen" wydana została w lutym. To taki romans o królowej lodu i gwieździe hokeja. Jest intrygująco i piekielnie gorąco.

Najnowsza książka Rivy "Piękna nie Bestia" trafi na rynek już 10 czerwca, a na stronie Empik ruszyła właśnie jej przedsprzedaż. Marta Bobola- Zagożdżon to niewątpliwie książkoholiczka. Pochłania dzieła innych autorów, a swoimi polecajkami dzieli się z użytkownikami Instagrama TUTAJ. O aktualnościach dotyczących jej literackich poczynań możecie na bieżąco czytać na FACEBOOKu. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z twórczością Marty oraz zaglądania na jej profile.

