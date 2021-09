Piękne widoki koło Zgorzelca. Wybierz się na niedzielną wycieczkę na wieżę widokową nad Berzdorfer See i zachwyć się widokami Paulina Gadomska

Berzdorfer See to sztuczne jezioro, które powstało na terenie pokopalnianym. Cieszy się ogromną popularnością wśród turystów z Polski i Niemiec. O tej porze roku miejsce to szczególnie polecane jest na spacery, a z wieży widokowej Neuberzdorfer Höhe rozciągają się piękne widoki na okolicę i nie tylko. Wycieczka na wieżę widokową to fajna atrakcja blisko Zgorzelca.