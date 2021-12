Pięknie wyglądają ale mogą urwać palce. Uważaj na fajerwerki w noc sylwestrową

Przed punktami sprzedaży sztucznych ogni ustawiają się kolejki. Im bliżej Sylwestra tym takie punktu zyskują na klienteli. Fajerwerki wyglądają pięknie ale są też bardzo niebezpieczne, jeśli są niewłaściwie użyte.

Fajerwerki to materiał wybuchowy

Chociaż dostarczają niesamowitych wrażeń wizualnych, wciąż stanowią materiał wybuchowy. Ponadto fajerwerki składają się z wielu substancji chemicznych między innymi chloranów, azotanów czy siarka. Ich nieumiejętne użycie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci.

Na szczęście szpitale na Dolnym Śląsku od kilku lat notują mniejszą ilość wypadków związanych z fajerwerkami, niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Osoby, które się zgłaszają w nos sylwestrową na pogotowie, odnoszą lekkie oparzenia, zazwyczaj dłoni. Po opatrzeniu mogą powrócić od razu do domów ale takiego Sylwestra na pewno zapamiętają na całe życie.

Czy to oznacza, że świadomość wśród społeczeństwa wzrosła? Tego nie wiadomo, wiadomo natomiast, że wzrosła wśród sprzedawców. Od wielu lat środki pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko i wyłącznie osobom pełnoletnim, a za nie stosowanie się do tego przepisu, może grozić kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Kontrolą punktów sprzedaży zajmują się policjanci lub straż miejska.