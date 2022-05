Pijany pirat drogowy rozbił dwa zaparkowane samochody. Urządził sobie rajd ulicami Wlenia

W nocy z 2 na 3 maja funkcjonariusze z Lwówka Śląskiego otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej we Wleniu. Jak się okazało, agresywny mężczyzna opuścił miejsce zamieszkania zabierając ze sobą kluczyki do samochodu. 27- latek z nadmierną prędkością, będąc pod wpływem alkoholu jeździł wąskimi uliczkami Wlenia i uszkodził dwa zaparkowane tam samochody. Po pijackim rajdzie kierowca wrócił do miejsca zamieszkania. Tam został zatrzymany przez policjantów.

- Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem ponad 2 promili. Ponadto została mu pobrana krew celem wykonania badania na zawartość środków odurzających w organizmie- informuje sierżant Olga Łukaszewicz z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności, kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.