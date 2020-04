Pijany Ukrainiec wjechał w barierkę. Były policjant uniemożliwił mu ucieczkę

Do zdarzenia doszło dziś (17.04) w miejscowości Mojesz w powiecie lwóweckim. 47- letni obywatel Ukrainy mając 3 promile w organizmie wsiadł za kółko. Podczas jazdy uderzył w barierkę przepustu drogowego a następnie lampę uliczna, którą powalił na jezdnię i próbował odjechać z miejsca zdarzenia. Wtedy do akcji wkroczył emerytowany

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, który uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę i przekazał go w ręce funkcjonariuszy policji.

Jak się okazało, obywatel Ukrainy na terenie naszego kraju przebywał nielegalnie.