Plaża Czocha. Kultowe miejsce z pyszną rybką i widokiem na zamek Czocha i Jezioro Leśniańskie Paulina Gadomska

Szukacie idealnego miejsca na relaks nad wodą? A może dawno nie jedliście pysznej ryby? Lub szukacie campingu z pięknymi widokami w atrakcyjnej okolicy? Plaża Czocha to kultowe już miejsce, które co roku przyciąga turystów. Niewątpliwymi atutami tego miejsca jest bliskość do innych atrakcji i miejsc spacerowych.