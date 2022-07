Plażing, dmuchańce i zjeżdzalnia. Qrka Wodna wciąż planuje nowe atrakcje dla dzieci pod Zgorzelcem

Qrka Wodna w Łagowie to doskonały pomysł na spędzenie wolnego czasu z całą rodziną

Ośrodek w Łagowie w zamyśle jego twórców ma stać się enklawą, gdzie dzieci mogą oddawać się wodnym szaleństwom pod okiem ratowników. Damian Orłowski (pomysłodawca) tłumaczy, że w okolicy brakuje bezpiecznego kąpieliska. Co prawda jest żwirownia i Witka, ale na tych obiektach nie ma ratowników. Jedyną alternatywą dla mieszkańców Zgorzelca jest Berzdorfer See i powstała niedawno Qrka Wodna. Sezon trwa tu od 1 czerwca do końca września. Zainteresowanie obiektem wśród mieszkańców jest spore, a on sam może pomieścić jednorazowo nawet 250 osób.