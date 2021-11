Po legendarnym kinie "Grunwald" w Zgorzelcu nie ma śladu. Taki sam los spotkał niedawno Klub Garnizonowy [ZDJĘCIA]

Zgorzeleckie kino Grunwald

W powojennym Zgorzelcu nie było kina. Spragnieni seansów na wielkim ekranie podróżowali do pobliskiego Sulikowa i Lubania. W 1948 r., z inicjatywy mieszkańców, powstał pomysł zagospodarowania niemieckiej kawiarni i zorganizowania w jej wnętrzu kina z prawdziwego zdarzenia.

Grunwald działał nieprzerwanie do 2009 r. Na pożegnalnym seansie wyemitowano film pt. "Potwory kontra obcy”. Stare kino zostało wyparte przez sieciówkę, gdzie można oglądać filmy z popcornem i coca-colą w rękach, ale próżno tam szukać klimatu starego Grunwaldu. Co ciekawe, w Lubaniu nadal działa kino Wawel i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Zgorzelczanie do dziś z sentymentem wspominają czasy, w których z wypiekami na twarzy czekali na bilety w kolejce. Niestety, kino było nierentowne, więc budynek odkupił, a następnie wyburzył lokalny inwestor.

Po zabytkowym kinie i dawnej restauracji została tylko kupka gruzu i kilka fotografii. Obecnie w tym miejscu na finiszu już jest budowa nowoczesnych mieszkań i lokali usługowych. Podobny los spotkał Klub Garnizonowy. Teren należy do tego samego właściciela.