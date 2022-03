Po Zamku Czocha przyszedł czas na ratusz w Lwówku Śląskim. Tam też pojawili się filmowcy z Kanady

Kanadyjska firma producencka Go Button Media w ostatni weekend marca realizowała sceny do serialu poświęconego tajemniczym stowarzyszeniom, które miały w ciągu wieków wpływ na dzieje świata. Plan filmowy z Zamku Czocha przeniósł się do ratuszu w Lwówku Śląskim.

Od średniowiecza, po czasy nam współczesne ich owiane tajemnicą sekrety obrosły niezliczonymi legendami. Część z nich to historie z pogranicza faktów i teorii spiskowych. Część jednak oparta jest na rzeczywistych wydarzeniach. Zagadką pozostają czy faktycznie miały w ciągu wieków i nadal mają wpływ na dzieje świata.

Oprócz aktorów w produkcji wystąpili statyści z Lwówka Śląskiego, m.in. Monika, Jola, Marcel, Maciek, Paweł. Ekipę filmową kilkukrotnie odwiedzała Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Mariola Szczęsna.

Póki co serial owiany jest tajemnicą. Wiadomo jednak, że pojawi się na ekranach na całym świecie, ponieważ będzie emitowany przez bardzo popularne kanały tematyczne.