Pociągi z Węglińca podróżowały kiedyś do Paryża i Berlina. Dworzec jest w remoncie i ma odzyskać dawny blask [ZDJĘCIA]

Stacja w Węglińcu powstała w 1846 roku i nosiła nazwę "Kohlfurt", a przez dwa lata po wojnie "Kaławsk". Dopiero w 1947 r. nastąpiła zmiana nazwy.

W lipcu 1945 , kiedy pojawiła się tu pierwsza grupa kolejarzy z Poznania w celu uruchomienia węzła, okazało się, że na miejscu są jedynymi Polakami i to na nich spoczął obowiązek powołania władz miejskich.

Już w latach 50-tych z Węglińca odjeżdżał pociąg do Warszawy, choć wówczas kolej oferowała przejazd na 11 trasach. Z kolei w 1966 i 1967 roku z małego miasteczka na Dolnym Śląsku można było podróżować do Paryża, Berlina, Erfurtu, Wismar i Arnstadt, a w latach 90` również do Monachium.

Zobacz na pocztówkach i fotografiach, jak zmieniała się stacja na przestrzeni wieków!