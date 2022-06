Podniebna podróż balonem nad pięknym Dolnym Śląskiem. A może zaręczyny lub koncert w kolorowym balonie? Paulina Gadomska

Wyglądają jak z kreskówki! Kolorowe balony z gracją przesuwają się po błękicie nieba, a w nich malutcy ludzie zachwyceni tym co widzą. A widzą to, co najpiękniejsze! Park Krajobrazowy Doliny Bobru, Ślężański Park Krajobrazowy, Zalew Mietkowski, Zamek Czocha, Zamek Książ, Dolinę Bystrzycy, ale i wiele innych niesamowitych zakątków. Lot balonem to marzenie wielu z nas! Jego spełnienie jest na wyciągnięcie ręki.