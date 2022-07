Podszywają się pod PGE i wysyłają mieszkańcom Zgorzelca SMS-y o konieczności uregulowania zaległości. Uważajcie!

Ktoś podszywa się pod PGe i wysyła SMS-y do mieszkańców Zgorzelca

Phishing to rodzaj oszustwa, który polega na podawaniu się za inną osobę, podszywaniu się pod firmę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, danych logowania, danych karty kredytowej, konta bankowego lub używanych haseł. W "tej edycji" kampanii phishingowej złodzieje podszywają się pod „PGE”.

O kolejnej kampanii poinformowała nas czytelniczka. Okazuje się, że nie tylko ona dostała SMS-a o konieczności uregulowania płatności za energię elektryczną.

- Chciałabym prosić was o nagłośnienie sprawy związanej z SMS-em, który otrzymałam na swój nr telefonu. Wygląda na to, że ktoś chce wyłudzić ode mnie pieniądze. Nie klikałam w link, ale podobna wiadomość może trafić do starszych ludzi lub nieświadomych osób, które to zrobią. - napisała czytelniczka.

W wiadomości jest informacja o konieczności dokonania dopłaty oraz link, który ma pozwolić szybko rozwiązać problem. Prowadzi on na fałszywą stronę, gdzie ofiara ma do wyboru kilka metod płatności. W tym miejscu nastąpi próba wyłudzenia danych kart lub loginów oraz haseł do bankowości elektronicznej.