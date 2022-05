Pokonaj 121 schodów i zachwyć się niezwykłymi widokami. Ta wieża widokowa znajduje się 18 km od Zgorzelca Paulina Gadomska

Berzdorfer See to sztuczne jezioro, które powstało na terenie pokopalnianym. Cieszy się ogromną popularnością wśród turystów z Polski i Niemiec. O tej porze roku miejsce to szczególnie polecane jest na spacery, a z wieży widokowej Neuberzdorfer Höhe rozciągają się piękne widoki na okolicę i nie tylko. Wycieczka na wieżę widokową to fajna atrakcja blisko Zgorzelca.