Policja zatrzymała Dominika H. Mężczyzna spowodował wypadek w Koźminie, w którym zginął 3-latek

Przypomnijmy, że w wypadku spowodowanym przez Dominika H. ucierpiała rodzina. Audi sprawcy jadącego ze Zgorzelca do Bogatyni, zderzyło się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka Volkswagenem, w którym podróżowali rodzice z trzyletnim synkiem. Dodatkowo matka chłopca była wówczas w ciąży. W wyniku wypadku z licznymi złamaniami trafiła do szpitala. Niestety życia 3-latka w ogóle nie udało się uratować.

Dominik H. już przed wypadkiem był dobrze znany zgorzeleckiej policji. Po zdarzeniu uciekł do Niemiec. Został na niego wydany europejski nakaz aresztowania (ENA). W lipcu podejrzany wraz z obrońcą sam zgłosił się na policję. Później zakwestionował jednak decyzję niemieckiego sądu o wydaniu go stronie polskiej.

Ostatecznie 2 marca, Dominik H. został przekazany do dyspozycji prokuratury rejonowej w Zgorzelcu co kończy procedurę związaną z ENA. Teraz czekają go przesłuchania, na podstawie których prokuratura, najpewniej postawi go w stan oskarżenia.