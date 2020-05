Policjant za pieniądze miał anulować kwarantannę

Funkcjonariusz odpowiedzialny za kontrolowanie obowiązku kwarantanny na terenie powiatu lwóweckiego został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu. Przedstawiono mu trzy zarzuty.

- Jak ustalono, przyjął on korzyść majątkową w wysokości 200 euro w zamian za pośrednictwo w zniesieniu obowiązku kwarantanny dla rodziny mieszkającej w jednej z miejscowości na terenie powiatu lwóweckiego, przed upływem 14-dniowego terminu od momentu przekroczenia granicy polsko-niemieckiej przez jednego z jej członków- relacjonuje prokurator, Tomasz Czułowski. - Marcin S. poświadczył nieprawdę w notatkach urzędowych wskazując w nich między innymi, że mężczyzna wykonał na terenie Niemiec test na obecność COVID-19 i uzyskał wynik negatywny, co miało skutkować zwolnieniem go oraz jego rodziny z obowiązku kwarantanny.

Prócz tego policjant zażądał 1500 zł od innego mieszkańca powiatu lwóweckiego, który również przebywał na kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy polsko-niemieckiej. Kwota ta miała zapewnić pomoc w zniesieniu kwarantanny. Funkcjonariusz obiecując „załatwienie” spraw powoływał się przy tym na wpływy w Straży Granicznej oraz sanepidzie.

Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu, w ramach prowadzonego śledztwa, weryfikuje między innymi, czy podobnych zachowań ze strony zatrzymanego funkcjonariusza było więcej.