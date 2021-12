Pomóżmy Pani Małgorzacie ze Zgorzelca. Cierpi na wyjątkowo rzadką chorobę genetyczną. Ma ją tylko 28 osób na świecie!

Lista schorzeń Małgorzaty Florek, 51 letniej mieszkanki Zgorzelca jest bardzo długa. Jednak to wyjątkowo rzadka choroba genetyczna sprawia jej największe cierpienie. Obecnie kobieta za pomocą Fundacji Siępomaga zbiera pieniądze na specjalistyczny wózek inwalidzki, dopasowany do jej potrzeb.

Urodziłam się z zespołem Ehlersa-Danlosa, ultrarzadką chorobą genetyczną – przewlekłą, postępującą i nieuleczalną, która polega na tym, że odczuwam nieustanny ból całego ciała. Moje wszystkie stawy i organy wewnętrzne, które zawierają tkankę łączną, czyli przełyk, oczy, wątroba, serce, pęcherz moczowy, po rozciągnięciu przy wykonywaniu funkcji życiowych nie mają zdolności ponownego powrotu do pierwotnej formy. Wypadają mi stawy, mam ogromne trudności z jedzeniem, mój żołądek niczego nie trawi. To, co jem w ciągu dnia to dwa biszkopty i garść malin - opisuje swoją chorobę pani Małgorzata.