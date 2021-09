Popularny gwiazdor Hollywood kręci sceny do nowego serialu tuż obok Zgorzelca. Mieszkańcy pogranicza zrobili zdjęcia Davidowi Hasselhoffowi

David Hasselhoff pojawił się w przygranicznym Goerlitz. To tutaj kręci kolejne odcinki do serialu "Ze Network". Na Jakobstrasse zebrały się tłumy fanów, którzy chcieli na żywo zobaczyć amerykańskiego aktora znanego m.in. z serialu "Słoneczny patrol" oraz jego kultową maszynę- KITT.

"Ze Network" na ekranach już w przyszłym roku

"Ze Network" to serial, w którym David Hasselhoff zagra samego siebie. Aktor wybiera się w podróż do Niemiec, bo dostaje angaż w jednym z teatrów i to staje się początkiem intrygi na międzynarodową skalę. Serial ma mieć osiem odcinków. Zdjęcia do serialu kręcone były już w Jeleniej Górze, Cieplicach i Bożkowie.

Premiera serialu zaplanowana została na przyszły rok. Za jego realizację odpowiada niemiecki serwis streamingowy VOD TV Now wspólnie z CBS Studios.