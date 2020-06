Poradnie specjalistyczne przy szpitalu w Zgorzelcu w jednym miejscu [LISTA, NUMERY TELEFONU]

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Świdnicy. Koncerty, pokazy laserowe... [PROGRAM]

Jest to coroczne spotkanie adresowane do młodzieży luterańskiej z całej Polski. Co roku odbywa się w innym mieście. Tym razem 21-23 września Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej zaplanowano w Kościele Pokoju w Świdnicy.