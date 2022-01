Pościg i nieodpowiedzialni kierowcy w akcji. Zgorzeleccy policjanci zatrzymali czterech kierujących

Do zatrzymań doszło na terenie miasta Zgorzelec lub gminy. Pierwszy zatrzymanym okazał się 40- letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kierujący Volkswagenem mężczyzna posiadał dwa sądowe zakazy kierowania pojazdami i dodatkowo ma cofnięte decyzją starosty uprawnienia.

Kolejnego niepokornego kierowcę policjanci zatrzymali na ulicach Zgorzelca. 35- letni kierujący samochodem marki Volkswagen miał cofnięte uprawnienia. Nieco później również w przygranicznym mieście funkcjonariusze zatrzymali 39- latka za kierownicą BMW. Mężczyzna miał sądowy zakaz oraz cofnięte uprawnienia.

Wieczorem policjanci zauważyli pojazd marki Peugeot. Pomimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierujący kontynuował jazdę. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali 25- latka. Jak się okazało mężczyzna nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

- Po zmianie przepisów mężczyźnie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów- informuje rzecznik prasowy KPP w Zgorzelcu, kom. Agnieszka Goguł. - Przypominamy, że za kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu obecnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast ten kto nie stosuje się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.