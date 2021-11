Pościg na ulicach Zgorzelca. Kierowca był tak pijany, że nie mógł wysiąść z kabiny ciężarówki

Policjanci z Pieńska na ulicach Zgorzelca próbowali zatrzymać do konroli kierującego zestawem ciężarowym. Ten jednak, pomimo wydawanych mu sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zamierzał się zatrzymać do kontroli. Do akcji dołączyli policjanci ze zgorzeleckiej drogówki.

- Po kilku minutach mężczyzna został zatrzymany. Jak się okazało był tak pijany, że nie mógł wysiąść z kabiny o własnych siłach. Został zabrany do szpitala na badania krwi- informuje kom. Agnieszka Goguł z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 10 lat. Sąd orzekł również karę pieniężną, która zostanie przekazana na rzecz instytucji lub organizacji społecznej zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych.