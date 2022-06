Pościg za poszukiwaną kobietą ulicami Bogatyni. 20- latka uciekała kradzionym samochodem

Policjanci wysyłając do kierującej sygnały świetlne oraz dźwiękowe próbowali nakłonić ją do zatrzymania. Kobieta na widok sygnałów przyśpieszyła i zaczęła uciekać ulicami miasta. W trakcie ucieczki naruszyła wielokrotnie szereg przepisów ruchu drogowego, w tym nie stosując się do sygnalizacji świetlnej oraz nie ustępując pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

- Po pościgu kierująca została zatrzymana. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że samochód pochodzi z kradzieży na terytorium Niemiec, a 20-latka kierująca pojazdem jest poszukiwana celem odbycia kary pozbawiania wolności- informuje zgorzelecka komenda.

Potwierdziły się przypuszczenia, że kierująca posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kobieta usłyszała już zarzuty i trafiła do aresztu.