Pośmiertne przekazanie ciała na cele naukowe miało być darmowe. Ile trzeba zapłacić za piękny gest? Justyna Orlik

Pan Ryszard jest emerytowanym inżynierem z Lubania Śląskiego, który kilkanaście lat temu wraz ze swoją przyjaciółką postanowił wziąć udział w „Programie Świadomej Donacji”. Co to oznacza? Po śmierci ciała donatorów są wykorzystywane do celów naukowych i dydaktycznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, a to pozwala studentom kształcić ich umiejętności i zdobywać wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego ciała. Dolnośląska uczelnia nie jest jedyną, która realizuje program. Problem polega na tym, że rodzina zmarłego miała nie ponosić żadnych kosztów związanych z procedurą, ale wyszło inaczej. Czy podobne praktyki stosowane są na innych uniwersytetach?