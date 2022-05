Poszukiwany listem gończym zatrzymany przez bolesławieckich policjantów po pościgu

Podczas zwykłego patrolu mundurowi zauważyli pojazd poszukiwanego i przystąpili do czynności. Mężczyzna siedzący za kierownicą zorientował się, że został zauważony i rozpoczął ucieczkę.

- Poszukiwany listem gończym w wyniku pościgu został zatrzymany. W trakcie czynności znaleziono przy nim narkotyki w postaci metamfetaminy i marihuany. 29-latek ma do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sprawca usłyszał 6 zarzutów, za niezatrzymanie się do kontroli, łamanie sądowego zakazu, posiadanie narkotyków- informuje sierż. Agnieszka Skoczypiec z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Kierowanie pojazdem mając zakaz sądowy oraz niezatrzymanie pojazdu do kontroli podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności, za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.