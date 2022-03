Potrzebni wolontariusze do sortowania ubrań. Przyjdź do PGE Turów Arena w Zgorzelcu

Potrzebni są wolontariusze do pomocy przy sortowaniu i układaniu ubrań dla potrzebujących uchodźców. W punkcie wydawania odzieży na PGE Arena Zgorzelec (wejście 2D od strony Biedronki).

Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku 10 do 13 i od 16 do 18 i w sobotę od 10 do 13. Nie musicie się zapowiadać- przyjdźcie kiedy możecie.