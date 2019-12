UFO czy chmura? Co widzieli mieszkańcy Zgorzelca? [ZDJĘCIA]

Czasem patrzymy w niebo i widzimy coś dziwnego. Taka sytuacja zdarzyła się w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia naszej czytelniczce. Postanowiła podzielić się zdjęciami i informacją o tym, co zaobserwowała na niebie w okolicy Żarskiej Wsi. To UFO czy chmura? Przejdźcie do galeri...