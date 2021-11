Pożar nasypu kolejowego w Sulikowie. Działania gaśnicze trwały ponad 10 godzin! [ZDJĘCIA]

Jak informuje komenda straży pożarnej w Zgorzelcu, strażacy z naszej jednostki interweniowali przy pożarze nasypu kolejowego w miejscowości Sulików, na linii kolejowej nr 290. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że podpowierzchniowo pali się podbudowa nasypu kolejowego w okolicach wiaduktu kolejowego.

Aby dotrzeć do źródła ognia i ugasić pożar, konieczne było wykonanie prac rozbiórkowych nasypu na długości ok. 20m. wzdłuż torów i ok. 6 m. w głąb torowiska, z wykorzystaniem koparki firmy modernizującej ten odcinek torów. Działania gaśnicze trwały ponad 10 godzin i uczestniczyły w nich również zastępy z JRG Zgorzelec, OSP KSRG Studniska i OSP Sulików.