Pożar strawił ich dom i narzędzia do pracy. Rodzinna tragedia w Tomaszowie Bolesławieckim. Możesz pomóc!

Gaszenie pożaru przy pomocy sześciu linii wężowych trwał blisko cztery godziny. Strażacy udzielili też kwalifikowanej pierwszej pomocy jednemu z mieszkańców, który miał objawy zatrucia gazami pożarowymi i przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego. Po ugaszaniu pożaru nadpalone element poszycia dachu rozebrano i usunięto.

- Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej, strażak z jednostki Bolesławiec, nie będący na służbie i mieszkając po sąsiedzku, jako jeden z pierwszych podjął działania gaśnicze za pomocą gaśnicy. Dodatkowo pomógł przy ewakuacji mieszkańców i odłączył falownik w instalacji fotowoltaicznej oraz wyłączył prąd w budynku, co w znacznym stopniu usprawniło dalsze prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej- informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Rodzinna tragedia w Tomaszowie Bolesławieckim

Podczas pożaru spłonął nowy, piękny dom oraz samochód dostawczy, w którym znajdował się cały sprzęt służący do pracy pana Przemka. To co nie zostało naruszone przez ogień, zalane zostało przez wodę podczas gaszenia.