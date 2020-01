Poznaj najstarszych mieszkańców zoo w Goerlitz! Zobacz, jak zoo wyglądało przed laty! [UNIKATOWE ZDJĘCIA]

Nasze Zoo w Goerlitz powstało w 1957 roku i jest jedynym ogrodem zoologicznym w najbliższej okolicy. Co roku odwiedzane jest przez tłumy turystów. I nic dziwnego- jest to miejsce przyjazne rodzinom, gdzie najmłodsi prócz wielu interesujących zwierząt, znajdą na terenie zoo moc atrakcji, zabaw i zadań. Dziś przedstawiamy Państwu trzech seniorów- to mieszkańcy, którzy najdłużej tutaj żyją. Klikając galerię, a następnie strzałkę w prawo, prócz tych niesamowitych osobistości, zobaczycie również na archiwalnych fotografiach jak Nasze Zoo wyglądało nawet 50 lat temu!

To oni łączą pokolenia. Pamiętajmy by złożyć im życzenia. Wideo