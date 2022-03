Poznasz te miejsca w Zgorzelcu, oglądając je na starych zdjęciach? Niektóre zagadki to pestka, a inne to prawdziwe wyzwanie Justyna Orlik

To może być Zgorzelec, jakiego nie znacie. Niektórych z tych miejsc nie ma już na mapie miasta, a inne zmieniły się nie do poznania. Jak wyglądała ulica Daszyńskiego, Żeromskiego i Traugutta? Czy zmienił się park? Sprawdźcie, czy uda się Wam zgadnąć za pierwszym razem bez czytania opisów pod zdjęciami. To może być świetna zabawa!