Pracownicy socjalni ze Zgorzelca przygotowali ponad 120 paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących

Jak informuje Gmina Zgorzelec, pracownicy socjalni przygotowali aż 120 paczek dla osób samotnych, niepełnosprawnych i schorowanych z terenu gminy. Chociaż tak chcą pomóc tym najbardziej potrzebującym osobom.

Tak jak w zeszłym roku, w tym roku ze względu obecnych obostrzeń nie będzie tradycyjnego spotkania Wigilijnego dla osób samotnych, niepełnosprawnych i chorych z terenu Gminy Zgorzelec organizowanego przez GOPS i GOK, na które zawsze przyjeżdżali podopieczni. Z tego powodu jest nam przykro, bo to było wyczekiwane wydarzenie i okazja do tego, żeby zobaczyć się i porozmawiać z osobami – z którymi nie widujemy się zbyt często. Koronawirus nie zmusił nas natomiast do odwołania AKCJI MIKOŁAJKOWEJ – musimy jednak pamiętać o środkach ostrożności, które umożliwią jej bezpieczny przebieg. Pracownicy socjalni przygotowali ponad 120 paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących wsparcia - informuje GOPS.