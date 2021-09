Prasówka Zgorzelec 10.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Za nami pierwszy część Dni Dziedzictwa nad Nysą w Goerlitz. Wspólna polsko- niemiecka impreza ma ogromny potencjał i odbywa się pierwszy raz na pograniczu. Zwieńczeniem dzisiejszego dnia był koncert warszawskiego zespołu Paula&Karol. Zobaczcie co jeszcze nas czeka!

W sobotę (11.09) od godziny 09:30 przed cukiernią "Geesik" odbędzie się mały piknik charytatywny pn. "Geesik pomaga OLI". Organizatorzy przygotowali moc atrakcji dla mieszkańców. Będą koncerty, licytacja przedmiotów, słodkości i oficjalne wręczanie voucherów, które można licytować do dziś, do godziny 21.00. Do tej pory Gminnej Spółdzielni udało się uzbierać niemal 6 tysięcy złotych.