Prasówka Zgorzelec 12.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Zgorzelec 12.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W autokar przewożący piłkarzy Miedzi Legnica do Jastrzębia uderzyło auto osobowe. Według nieoficjalnych informacji jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, natomiast druga została przetransportowana helikopterem do szpitala.

Z tego co udało nam się ustalić, piłkarzom Miedzi Legnica nic się nie stało. Policja ustala przyczynę wypadku.