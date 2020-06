Prasówka Zgorzelec 12.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Czas ucieka i wszystko się zmienia. Dziś Ujazd to dzielnica Zgorzelca, przed II Wojną Światową Moys był dzielnicą Goerlitz. Z centrum miasta dojechać było można tramwajem, funkcjonowały restauracje, przystań na łódki i było po prostu pięknie! Zobaczcie jak wszystko zmieniło się w ciągu 100 lat. To naprawdę robi wrażenie!

Fake newsy są dzisiaj wszędzie wokół nas, natomiast teorie spiskowe hulają po mediach społecznościowych, aż miło. Koronawirus jest tematem, który budzi w nas lęk. Tym bardziej musimy podchodzić sceptycznie do prawd objawionych, które pojawiają się na grafikach niewiadomego pochodzenia. A które z popularnych internetowych teorii spiskowych już obalono? (Źródło: The Guardian)

Pogoda sprzyja wycieczkom, a granice już jutro będą otwarte. Może tym razem warto wybrać się do niemieckiego Löbau, gdzie na wygasłym wulkanie zlokalizowana jest jedyna w Europie żeliwna wieża widokowa wybudowana przez lokalnego piekarza Friedricha Augusta Bretschneider. To tylko 30 km od granicy!

Już jutro w godzinach 10.00- 13.00 pod Wieżą w Siedlęcinie spotkasz ludzi, którzy wkładają całe serce w to co robią. U gospodyni i gospodarza może kupić to co najświeższe i najlepszej jakości. Serdecznie zapraszamy!

Szlak zielony od Polany do szlaku czerwonego w rejonie Słonecznika jak również przez Śnieżne Kotły na odcinku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wlk. Szyszakiem jest już otwarty. Wędrować można również na odcinku szlaku na Skalny Stół od Sowiej Przełęczy.

Właściciel sieci sklepów odzieżowych Zara ogłosił zamknięcie ponad 1200 swoich sklepów na całym świecie. W większości będą to sklepy w Azji i Europie. O szczegółach przeczytacie poniżej.