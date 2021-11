Prasówka Zgorzelec 19.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Zgorzelec 19.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nadchodzi zima i pora odkurzyć narty, łyżwy, sanki i wszelkie sprzęty do zimowych sportów i zabaw. Atrakcje Wrocławia na zimę 2021/2022 są liczne i różnorodne. Popularność zyskuje niezwykła kolejka linowa niczym z górskiego stoku. To Polinka, oficjalna kolej gondolowa we Wrocławiu. Nie trzeba jednak czekać na zimę, by się nią przejechać. Jaką trasą jeździ kolejka linowa we Wrocławiu i ile kosztują bilety?