Prasówka Zgorzelec 20.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

To niebywałe, że minęło już tyle czasu od tych wydarzeń. Tak było w 2009 roku w Zgorzelcu. Minęło już 12 lat! Klub koszykarski święcił triumfy, a pociąg relacji Wrocław-Drezno okupowało ponad 200 czeczeńskich uchodźców. Mamy te i wiele innych zdjęć. Zobaczcie je koniecznie!

Czy znasz wszystkie kultowe dyskoteki i kluby w Zgorzelcu? Niedawno straciliśmy kolejne miejsce do zabawy, które mieściło się w byłej Plazie. Lokali do tańczenia brakuje. Nie tylko u nas. Ostatnio na sprzedaż została wystawiona "Tęczowa" w Lubaniu, ale podobno ma wznowić działalność. Czy wiecie, że jedna z największych dyskotek w Zgorzelcu mieściła się kiedyś w gmachu Miejskiego Domu Kultury? To tu zjeżdżała się "bananowa młodzież" z całego powiatu. Każde osiedle miało też swój pub. Najbardziej kultowe mieściły się przy Poniatowskiego, Broniewskiego, przy Warszawskiej i na Ujeździe. Pamiętacie je wszystkie? Czego brakuje na naszej liście?