Prasówka Zgorzelec 21.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Blisko trzy promile alkoholu miała matka, która opiekowała się dziewięciomiesięcznym dzieckiem. Niemowlę trafiło do placówki opiekuńczej. Sytuacją kobiety i jej dziecka zajmie się sąd rodzinny. Matce może teraz grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Wieża Sky Walk w Świeradowie Zdroju szczególnie w wakacje przeżywała prawdziwe oblężenie turystów. Każdy chciał na nią wejść i podziwiać widoki. To jednak nie jedyne miejsce, skąd rozlega się panorama na Izery. Jest ich wiele więcej, a większość nieodpłatna. Byliście tam? To idealne miejsce wędrówek na nadchodzącą wiosnę!

Przy ulicy Armii Krajowej w Zgorzelcu mieściły się koszary ''Courbiere-Kaserne'' oraz kantyna w bloku koszarowym ''Winterberg''. Obecnie to budynek sądu lub SP nr 3. Na placu przed budynkami odbywały się defilady wojska, a wnętrza wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Zobaczcie je na starych zdjęciach.

Na naszym profilu w mediach społecznościowych zapytaliśmy: "Czego brakuje w Zgorzelcu?" Pod postem posypała się lawina komentarzy. Internauci chętnie odpowiadali i prowadzili dyskusję z pozostałymi użytkownikami. Jesteście ciekawi, czego według nich najbardziej brakuje w naszym mieście? Sprawdźcie!

Mapa Zgorzelca zmienia się przez lata. Wiele budynków, które stanowiły jej centralne punkty już nie ma. Zastąpiły je inne lub miejsce po nich zostało puste. Jesteście ciekawi, jak to wygląda w Zgorzelcu? Niektórymi zmianami będziecie bardzo zaskoczeni!