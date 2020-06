Prasówka Zgorzelec 25.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Ostrołęce skomentował wyjazd prezydenta Andrzeja Dudy do Waszyngtonu. Stwierdził, że spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem miało „przede wszystkim doraźny charakter kampanii wyborczej”. Odniósł się także do pomysłu budowy elektrowni jądrowej i Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Hotel Pod Orłem to jeden z najbardziej rozpoznawanych obiektów w przygranicznym Zgorzelcu. Za czasów komuny przyjeżdżali tutaj goście nie tylko z Polski. Po czasach świetności budynek zaczął niszczeć, a standard, który był w nim dostępny można było nazwać jako przeciętny. W roku 2012 obiekt został kupiony przez lokalnego przedsiębiorce, Christosa Papanaum, które deklarował remont i stworzenie ekskluzywnego hotelu. Intensywne prace remontowe prowadzone były przez dłuższy czas, po czym nagle ucichły. W ostatnim czasie w hotelowym oknie pojawiła się informacja "Hotel na sprzedaż" i numer telefonu. Chcieliśmy dowiedzieć się czy faktycznie obiekt zostanie sprzedany, jaka jest cena, czy są zainteresowani. Po telefonicznej rozmowie dowiedzieliśmy się jedynie, że "możliwe, że hotel zostanie sprzedany", a jeśli nie, to "dalsze prace przy nim może zaczną się pod koniec roku". Taki piękny kwiatek w centrum miasta. Szkoda, że pusty i niszczejący. Zobacz jak hotel wyglądał kiedyś i dziś!

Od 16 lat, państwo Helena i Mariusz Markowie tworzą zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcje pogotowia rodzinnego. Do tej pory małżeństwo opiekowało się niespełna setką dzieci. Obecnie w domu państwa Marków mieszka pięcioro pociech, w tym dziewczynka, która trafiła do nich wprost z oddziału noworodkowego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zgorzelcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Blisko 30 tysięcy podpisów pod petycją w obronie kompleksu Turów- to odpowiedź mieszkańców, pracowników i samorządowców z powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego i bolesławieckiego na działania strony czeskiej zmierzające do likwidacji Kopalni i Elektrowni Turów.

Co Internauci myślą o Zgorzelcu, Bogatyni, Bolesławcu czy Lwówku Śląskim? Zobacz stworzone przez nich demotywatory i memy! Jest cynicznie, gorzko i żartobliwie.

Tramwaje w Zgorzelcu to dziś jedynie wspomnienie. Kiedyś linia tramwajowa łączyła Zgorzelec i Goerlitz. Po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej ten środek transportu nadal funkcjonuje. Na powrót tramwajów do Zgorzelca nie mamy co liczyć. Zobacz je na archiwalnych pocztówkach i zdjęciach!