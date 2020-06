Prasówka Zgorzelec 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Zgorzelcu.

Prasówka Zgorzelec 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 O mamo! Same rarytasy pod Wieżą w Siedlęcinie! [ZDJĘCIA] Targ rolny w Siedlęcinie zaprasza. Już jutro w godzinach 10.00- 13.00 pod Wieżą w Siedlęcinie cała gama smaków i letnich zapachów. Wszystko co najlepsze od gospodarzy i gospodyń. Zobacz co będzie tam na Ciebie czekać! 📢 Psiaki szukają domu! Są urocze i takie kochane! [ZDJĘCIA] W Schronisku Przylasek psiaki czekają na nowych właścicieli i kochający dom. Może Ty mógłbyś któregoś przygarnąć i otoczyć miłością? Adopcję są możliwe po wcześniejszym umówieniu się tel. 600 044 362.

📢 Dawny dom towarowy znów rozbłyśnie! Planowana jest m.in. budowa podziemnego parkingu! [GALERIA] Pamiętasz to miejsce? W czasach, gdzie galerie handlowe w Polsce były czymś obcym i rzadko spotykanym, tuż przy granicy podziwialiśmy cudowne wnętrza galerii handlowej rodem z filmu. Właściciel tego obiektu ma wobec niego plany. „Celem jest stworzenie solidnej koncepcji, która spełni oczekiwania p odyktowane wyjątkowością tego obiektu”- Winfried Stöcker. Zobacz jak teraz wygląda Karstadt! 📢 Zatopione kamieniołomy kuszą turystów [ZDJĘCIA] To raj dla nurków, wspinaczy, piechurów, ale i osób, które w przyjemnym otoczeniu chciałyby cieszyć się urokami letniej pogody. Zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy polsko- niemieckiej docieramy do gór Königshain, gdzie zachwycają zalane kamieniołomy- dawna kopalnia granitu. To nie jedyna atrakcja tego miejsca. 📢 Płacił kradzioną kartą. Grozi mu do 10 lat więzienia Policjanci zatrzymali 61- letniego mieszkańca Bolesławca, który płacił za zakupy kradzioną kartą. Do przestępstwa wykorzystywał metodę zbliżeniową. Teraz czeka go kara.

📢 A może na rower? Single Tracki czekają na fanów jednośladów [ZDJĘCIA] Single Tracki to popularne terenowe ścieżki rowerowe. Przyciągają turystów, którzy lubią sporty na świeżym powietrzu. Wybierasz się do Świeradowa? A może do Jeleniej Góry? Nie zapomnij o tej atrakcji! 📢 Spokojne wakacje w Polsce w 2020 roku. Gdzie wyjechać? Oto miejsca, gdzie da się uciec i od koronawirusa, i od tłumów Podlasie Nadbużańskie, Puszcza Knyszyńska, Północna Suwalszczyzna, Beskid Niski, Pasmo Policy, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie, Pogórze Przemyskie oraz Puszcza Augustowska - oto nasze propozycje nieco mniej obleganych miejsc na tegoroczne wakacje w Polsce

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.