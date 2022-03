Prasówka Zgorzelec 3.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Wielu z tych restauracji już nie ma, ale przyciągały tłumy mieszkańców. Przepiękny wystrój, bogata oferta i wyjątkowa atmosfera. Zobacz kulinarną mapę przedwojennego Zgorzelca!

Okolice zgorzeleckiej wieży ciśnień to jedna z najspokojniejszych dzielnic przygranicznego miasta. Dla osób poszukujących zacisz i spokoju to idealne miejsce do zamieszkania. Tym bardziej w tak pięknym domu.