Prasówka Zgorzelec 31.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zgorzelcu nie minęło Cię nic ważnego

Trzy lata po wojnie Sejm zdecydował, że to państwo ma obowiązek dbanie o zdrowie obywatela. Minister nie tylko odpowiadał za pilnowanie (i realizowanie) planowej polityki zdrowotnej, ale miał też prawie absolutną władzę nad lekarzami. Mógł nie tylko wpływać na to, kogo zatrudniono we Wrocławiu, Kamiennej Górze czy Wałbrzychu, ale też od groźbą utraty prawa do wykonywania zawodu - nakazać medykom pracę w odpowiednim wymiarze godzin w placówkach społecznej służby zdrowia. Na dodatek upaństwowiono wszystkie "instytucje" służby zdrowia.